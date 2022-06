Foto: Times Two

Foto: Times Two

Scholieren starten onderneming om kloof tussen arm en rijk tegen te gaan

BREDA - Vier scholieren van het Onze Lieve Vrouwelyceum zijn samen een onderneming gestart: Times Two. De scholieren zeggen dat de kloof tussen arm en rijk binnen Nederland steeds groter wordt. Zij willen met dit initiatief bijdragen aan een oplossing en het probleem onder de aandacht brengen.

Vier scholieren van het Onze Lieve Vrouwelyceum zijn samen een onderneming gestart: Times Two. Get gaat om Junior van Boxel, Thijs van Remortel, Noortje Zandee en Nellerieke van Helvoort, 16 en 17 jaar oud. Zij geven aan dat de kloof tussen arm en rijk binnen Nederland steeds groter wordt.

Alle vier volgen ze het International Business College (IBC) op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Dit houdt in dat ze, naast hun bovenbouw havo, één dag in de week werken aan het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Waaronder het opstarten van een eigen bedrijf.

‘’Er stond één doel voorop, we wilden een maatschappelijk probleem aanpakken’’ aldus Junior. Na veel gastcolleges, bedrijfsbezoeken en heel veel brainstormsessies zijn de scholieren bij hun idee gekomen, het verkopen van kleding.

Concept

Op het moment dat iemand bij Times Two een product koopt gaat hetzelfde product naar stichting ‘Help ons Helpen’ in Breda. Zo krijgen mensen met een kleine portemonnee deze kleding.

‘’Op deze manier kunnen arm en rijk in dezelfde kleding lopen en creëer je gelijkheid’’, zo zeggen de studenten.

Doelstelling



De doelstelling is wat betreft Noortje duidelijk: ‘’Een begin maken aan het tegengaan van de kloof tussen arm en rijk in Nederland. Het zou mooi zijn als wij met ons bedrijf hier een verschil in kunnen maken.’’

‘’We richten ons vooral op de verkoop via sociale media’’, vertelt Nellerieke. ‘’We zijn te vinden op alle bekende sociale media kanalen onder onze naam TimesTwo Ibc, waar wij erg actief op zijn.’’

‘’Wij willen het verschil maken en de grote verschillen tussen arm en rijk bestrijden’’, voegt Thijs tot slot toe.