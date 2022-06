Chassé Cinema toont film waarin jonge klimaatactivisten worden gevolgd

BREDA - Chassé Cinema toont vanaf volgende week een film waarin vijf twintigers worden gevolgd die het niet meer aan kunnen zien ‘hoe de aarde naar de klote gaat’. De twintigers hebben zich aangesloten bij klimaatgroep Extinction Rebellion en voeren actie om de klimaatcrisis te bestrijden. Na afloop van de film is klimaatfilosoof Jaap Tielbeke aanwezig voor een gesprek.

De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds voelbaarder: hitterecords worden aan de lopende band gebroken, de biodiversiteit neemt drastisch af en de eerste eilanden verdwijnen al onder water. Daarom realiseren steeds meer twintigers en dertigers zich dat hun toekomst op het spel staat, als er niet nú iets verandert.

De actievoerders in de film ‘Klimaatrebellen’ zijn allemaal tot dezelfde conclusie gekomen: je stem laten horen is het enige dat nu zin heeft. Er is dan ook weinig waarvoor ze terugschrikken in hun strijd: nachtelijke campagnes, acties op grote hoogte en zelfs gearresteerd worden en een strafblad krijgen. Alles voor een betere planeet.

De film is vanaf aanstaande maandag 13 juni te zien in de bioscoopzaal van het Chassé Theater.