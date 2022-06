‘Roze festijn’ voor vrouwen in Park Valkenberg, woensdag ook

BREDA - ‘’We moeten ophouden met het gebruiken van de term powervrouw’’, aldus Sifra Kuipers. Volgens haar creëert deze term een onrealistisch beeld over hoe een vrouw moet zijn. Vandaag en woensdag staat ze in het Valkenberg park om het over de vrouw te hebben.

“Het idee is om een prijsuitreiking te organiseren waarin elke vrouw een winnaar is”, vertelt Sifra.

“We strijden al jaren voor gelijkheid tussen man en vrouw maar met termen zoals powervrouw creëren we eigen ongelijkheid tussen vrouwen”, legt Sifra uit. Volgens haar kleven er onrealistische normen aan de term over hoe een vrouw hoort te zijn. Dit zorgt voor een prestatie druk bij vrouwen om aan een bepaald ideaal beeld te voldoen. “Ik wil vrouwen bewust maken dat gewoon vrouw zijn goed genoeg is.”

Persoonlijk verhaal

Prestatiedruk heeft Sifra persoonlijk ook ondervonden. “Ik was heel erg bezig met mindset en hoe word ik succesvol. Via instagram kwam ik in aanraking met heel veel zogenoemde powervrouwen. Ik kreeg een ideaal beeld van een rijke vrouw met mooie kleding en dure auto’s en zo wou ik ook zijn”, vertelt Sifra,

“Dit beeld van hoe ik moest zijn zorgde voor veel prestatie druk en uiteindelijk kreeg ik een burnout.”

Doel

Door haar campagne hoopt ze vrouwen te helpen en ze te laten inzien dat ze een term als powervrouw niet nodig hebben maar dat gewoon vrouw zijn goed genoeg is.

Tijdens haar project gaat Sifra alle vrouwen portretteren als ze plaats nemen op het podium hierna overhandigt ze hen hun prijs.

Deze portretten gaat ze uiteindelijk bundelen in een fotoboek, deze zal te zien zijn op de Graduation Show van St. Joost school of Arts & Design in Breda.