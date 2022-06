MEZZ wil jong talent laten ontwikkelen op gebied van muziek met Kickstart

Op woensdag 15 juni is het de eerste editie van Kickstart. Jongeren maken hier muziek onder begeleiding van een ervaren coach.

Met het nieuwe Kickstart nodigt MEZZ jong talent uit om zich verder te ontwikkelen op het gebied van muziek. Kickstart is dé ontmoetingsplek voor beginnende muzikanten die nog niet precies weten wat ze hiermee willen doen. Onder begeleiding van een ervaren coach maken jongeren muziek.

MEZZ zorgt voor een volledige backline met drumstel, toetsen en versterkers. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar leren meer over instrumentbeheersing, samenspel en alle andere zaken die bij muziek spelen komen kijken. Op woensdag 15 juni is iedereen welkom die nog niet veel ervaring heeft met het spelen in bands of het optreden op een echt podium.

Talentontwikkeling in MEZZ

MEZZ zet zich als dé popzaal van Breda in voor de nieuwe aanwas van bands, dj’s en muzikanten. MEZZ steekt tijd en energie in de ‘keten van popmuziek’: kennismaken, leren spelen, optreden en professionaliseren. Aanmelden kan hier, deelname aan Kickstart is overigens gratis.