Jong talent te zien in Grote Kerk tijdens serie concerten op monumentaal orgel

BREDA - Het monumentale orgel in de Grote Kerk van Breda wordt nog regelmatig bespeeld. Het muziekinstrument, bestaande uit zo’n drieduizend pijpen, is binnenkort weer te horen tijdens een serie aan concerten. Dit keer is het de beurt aan jong talent om plaats te nemen achter het orgel.

Op woensdag 15 juni vindt het tweede concert plaats in de orgelserie ‘Jong Talent’ op het monumentale orgel van de Grote Kerk Breda. Annie Spink, Bachelor-studente van het Conservatorium van Amsterdam, speelt dan een klassiek orgelconcert op het fraaie Hillen-orgel van de Grote Kerk.



De lunchpauzeconcerten zijn om de week te bezoeken, op de volgende woensdagmiddagen:

Woensdag 15 juni: Annie Spink (Conservatorium van Amsterdam)

Woensdag 29 juni: Matthijs Breukhoven (HKU Utrecht)

Woensdag 13 juli: Rik Melissant (Codarts Rotterdam)

Bach op Zondag

Ook de serie Bach op Zondag zal deze zomer weer worden geprogrammeerd. Zes concerten op zes achtereenvolgende zondagen vanaf zondag 10 juli. De concerten worden georganiseerd door stichting Art UnOrganized Breda, het platform voor de orgelcultuur in Breda, in samenwerking met de Grote Kerk Breda. Meer info over de concerten op de website: www.artunorganized.nl.

Orgel Grote Kerk

Het hoofdorgel van de Grote Kerk in Breda in in 1969 gebouwd door de firma Flentrop. Het is één van de grotere kerkorgels van Nederland na vele restauraties, uitbreidingen en verbeteringen. Het orgel heeft de kleuren van het huis Nassau: blauw en goud. Het instrument heeft maar liefst 3780 pijpen en 63 registers, die verdeeld zijn over vier klavieren en een vrij pedaal. Van het pijpwerk is een groot deel afkomstig uit oudere orgels.