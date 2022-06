Terugblik op druk pinksterweekend: Festivals, carnavalsoptocht en Nassaudag

BREDA - Wie zich niet wilde vervelen, moest afgelopen pinksterdagen in de gemeente Breda zijn. Er stond namelijk een hoop op het programma om het publiek rijkelijk te vermaken. Van Dancetour en Avans Live op het Chasséveld tot Nassaudag en de Boemeldonckse optocht.

Avans Live

Een gratis festival mét A-artiesten voor alle 37.000 studenten en bijna 4000 docenten. Avans deed het op tweede pinksterdag. Ondanks de regen maakten tienduizenden studenten er een groot feestje van. Zij gingen los tijdens optreden van onder andere Maan, Sjaak, Afrojack en Snelle.Avans organiseerde het gratis festival, omdat de school het belangrijk vindt dat scholieren elkaar, na een zware coronaperiode, weer kunnen ontmoeten.



Foto: Yannick van Silfhout

Dancetour

Ieder jaar een groot feestje voor de jeugd in Breda: Dancetour. Na jarenlang gratis de deuren te hebben opengesteld voor feestvierders, zou het festival voor het eerst betaald zijn. Na wikken en wegen besloot de organisatie op het laatste moment tóch dat dit niet nodig was. Bezoekers konden dus zonder kaartje Dancetour bezoeken op het Chasséveld. Het festival vond op 5 juni plaats. Onder andere STUKtv, The Partysquad, Donnie en FeestDJRuud traden op.



Foto: Rob Lipsius

Boemeldonckse optocht

Carnavalsliefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar tijdens eerste pinksterdag was het dan eindelijk zo ver. De grote optocht trok weer door de straten van Boemeldonck. Omdat de organisatie van de optocht het (door corona) niet zag gebeuren dat er een optocht zou mogen plaatsvinden in februari, werd deze verzet naar Pinksteren. Inwoners van Prinsenbeek mochten de optocht gratis bezoeken, buitenstaanders moesten een kaartje kopen. Ondanks het regenachtige weer, stond er veel publiek langs de weg om de optocht te bekijken. Helaas ging niet alles goed. Een deel van een carnavalswagen brak af en kwam in het publiek terecht. Hierdoor moest er één persoon overgebracht worden naar het ziekenhuis.



Foto: Monique Elst

Nassaudag

Ook dit jaar ging Breda tijdens het pinksterweekend weer terug in de tijd. Hofdames, boogschutters en paard en wagen trokken weer door de Bredase binnenstad. Ook openden opnieuw diverse locaties in de stad hun deuren voor het publiek. Eén daarvan was de KMA. Het terrein, dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek, opende tussen 11.00 en 17.00 uur de deuren. Verder waren er rondleidingen in onder andere de Grote Kerk, het Stadhuis en hotel Nassau.



Foto: Tom van der Put

Spanjaardsgat Festival

Op het ponton in de Haven van Breda kon publiek de afgelopen dagen weer genieten van diverse concerten. Van woensdag 1 tot en met maandag 6 juni vond namelijk het Spanjaardsgat Festival plaats. Van het Marinierskapel ft. Dennis van Aarssen tot New Cool Collective Big Band; de programmering loog er niet om. De reeks aan concerten wordt officieel afgesloten op donderdag 9 juni. In het decor van het Casino van Monte Carlo speelt ‘007 Bigband’ een mix van James Bond nummers.



Foto: Chris Kooistra