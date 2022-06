Burgemeester opent witte anjer perkje in Valkenberg ter ere van veteranen

BREDA - Burgemeester Paul Depla opende vandaag een nieuwe herdenkingsplek voor veteranen in park Valkenberg. Samen met Stichting Veteranen Breda nam hij het Witte Anjer Perkje in gebruik.

“De witte anjer is het symbool van de Nederlandse veteranen”, aldus burgemeester Depla. “Uit respect en waardering voor hun inzet hebben we dit perk aangelegd op een belangrijke plek in de stad. Om zo iedereen die door het park langs dit perkje lopen er nog eens aan te herinneren hoe belangrijk rol deze mensen hebben gespeeld in onze vrijheid.”

In 2019 riep het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse Gemeenten door heel het land gemeenten op om veteranen te bedanken, eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perkje. Ook Breda geeft daar gehoor aan. In Park Valkenberg is een perk met daarin een mix van verschillende kleuren anjers aangeplant die nog lange tijd zullen bloeien. Van juli tot en met september bloeit daar straks nog fier de witte trosanjer bovenuit.

Tijdelijke locatie in Park Valkenberg

Op donderdag 9 juni is de herdenkingsplek in gebruik genomen. Dit is een tijdelijke locatie, tot de vertegenwoordiging van de Bredase Veteranen en gemeente Breda een permanente plek hebben gevonden.