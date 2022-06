Weerbericht Breda: ‘Wisselvallige start van juni’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 7 juni en de komende dagen.



Algemene luchtdrukverdeling

Een lagedrukgebied bij Denemarken tolt al enkele dagen in onze omgeving rond met regenfronten. Het maakte de Pinksterdagen kletsnat met op Pinksterzondag 33 mm en Pinkstermaandag 16 mm regen. Ook vandaag kan ze lokaal nog een bui geven, terwijl morgen een ander lagedrukgebied bij Ierland de nodige regen komt brengen.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag 8 juni

De dag begint bewolkt, maar droog. Spoedig zal het enige tijd gaan regenen. In de avond wordt het terug droog met mogelijk nog een beetje zonneschijn. De zuidwestenwind blijft matig waaien en het wordt niet warmer dan 16 of 17 graden.



Donderdag 9 juni

Aanvankelijk is het in de ochtend bewolkt met lokaal nog een buitje. In de middag opklaringen met afwisselend zon en wolken. De zuidwestenwind is dan 3 Beaufort sterkt. Het kwik klimt langzaam uit het dal naar 19 graden.



Vrijdag 10 juni

Tijdens de ochtenduren wolkenvelden met lokaal een spatje regen in de wind.In de middag en avond opklaringen met afwisselend zon en wolken. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. De temperaturen lopen op naar 21, lokaal 22 graden.



Zo was het weer Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni 2022

Maximumtemperatuur: 18,8 graden

Minimumtemperatuur: 12,3 graden

Neerslag: 16,2 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld dinsdag 7 juni 2022 om 12.00 uur