Mensen met beperking komen in beweging tijdens de Onbeperkte Vuelta Brabant

BREDA - Uniek Sporten West-Brabant wil meedoen aan de Vuelta mogelijk maken voor iedereen. Zo is in samenwerking met Stichting Leef! het initiatief voor de ‘Onbeperkte Vuelta’ ontstaan. Het evenement vindt plaats van 29 juni tot en met 3 juli.



De eerste etappe start in Utrecht, de tweede en derde etappe gaan door Brabant. Tijdens deze wielerronde zullen topsporters deze afstanden afleggen. Sandy Krijnen, initiatiefneemster van Stichting leef! vindt dat mensen met een chronische aandoening of een beperking ook topsporters zijn. “Dagelijks zijn deze mensen hard aan het werk met het fit en zo vitaal mogelijk houden van hun lichaam. In beweging komen en vervolgens blijven bewegen is vaak lastig. Met een doel voor ogen is dit makkelijker”, aldus Sandy Krijnen. Brabant Sportfonds en Uniek Sporten faciliteren mensen met een chronische aandoening of een beperking in het duurzaam in beweging blijven.



Deelnemers kunnen een dagdeel of deel van de etappe afleggen. Het uitgangspunt is om drempels weg te nemen voor mensen met een chronische aandoening of een beperking. Bij iedere finishlocatie is er gelegenheid om hulpmiddel/vervoersmiddel veilig te stallen. “Dit voorkomt dat er dagelijks gesjouwd moet worden met fietsen, scootmobiels of andere gebruikte voertuigen. Allemaal om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de deelnemers.” Verder zijn er om de 10 kilometer verzorgingsposten waar mensen iets kunnen eten of drinken, uitrusten, naar het (rolstoeltoegankelijke) toilet kunnen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Meer informatie vind je op www.breda.unieksporten.nl