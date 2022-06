Nieuw bestuursakkoord goed nieuws voor automobilist: tarieven omlaag, eerste vergunning gratis

BREDA - Parkeertarieven die omlaag gaan, een eerste parkeervergunning die gratis wordt en een verlening van het gratis kwartiertje parkeren naar een gratis half uurtje. Het nieuwe bestuursakkoord is goed nieuws voor de automobilist. “We willen dat mensen makkelijk en betaalbaar kunnen parkeren in en rondom ons centrum.”

In het nieuwe coalitieakoord dat de lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA afgelopen dinsdag presenteerden staan meerdere punten die goed nieuws zijn voor de Bredase automobilist. Zo wordt parkeren op parkeervelden en in parkeergarages goedkoper, wordt de eerste parkeervergunning gratis en kunnen bestuurders op sommige plekken in de stad een half uur gratis parkeren. “We willen dat mensen makkelijk en betaalbaar kunnen parkeren in en rondom ons centrum. Inwoners moeten kunnen parkeren op de best passende plek”, aldus de coalitiepartijen.

“We gaan mensen meer verleiden om gebruik te maken van parkeergarages en parkeervelden in plaats van te parkeren op straat. Zo zorgen we ervoor dat er meer ruimte komt voor groen in de binnenstad. De inloopstraten zijn hier een uitzondering op. Om het gebruik van parkeergarages en parkeervelden aantrekkelijker te maken, verlagen we hiervoor de parkeertarieven substantieel. Sommige straten hebben veel winkels waar klanten en gasten snel even iets ophalen. Hier breiden we het eerste gratis kwartier parkeren uit naar een eerste half uur om de bezoekers en ondernemers extra comfort te geven. Daarnaast vinden we dat de Concordiagarage naar het gebied moet worden vernoemd waar het in ligt, namelijk Oranje Zuid. We kijken ook hoe we deze garage beter schoon, heel en veilig kunnen maken.”

Ook vindt de coalitie het belangrijk dat inwoners van Breda zo dicht mogelijk bij hun huis kunnen parkeren. “Daarom ontkomen we soms niet aan het invoeren van gereguleerd betaald parkeren”, aldus VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. “We ronden de invoering af van het betaald parkeren in de schil rondom het centrum, om een waterbedeffect te voorkomen. We bekijken samen met inwoners hoe we dit gaan invoeren. Daarbij maken we voor alle bewoners de eerste parkeervergunning gratis en verdubbelen het aantal uren van de bezoekersregeling, zodat bewoners goedkoop bezoek kunnen krijgen. De tweede parkeervergunning blijft hetzelfde tarief, de derde vergunning en verder wordt duurder. Verder kijken we of we op drukke plaatsen extra parkeerplekken kunnen toevoegen. Door de jaren heen zijn veel kleine verschillen ontstaan tussen tarieven in verschillende zones. Hierdoor is de kans op een onbedoelde boete goot. We gaan deze verschillen zo veel mogelijk terug brengen.”