VVV in nieuwe vorm tóch terug in Bredaas straatbeeld

BREDA - De VVV komt, al dan niet in een nieuwe vorm, terug in het straatbeeld van Breda. Daar waar de winkel aan het begin van de coronacrisis nog besloot definitief te sluiten, is nu overeengekomen dat de winkel tóch weer terug moet keren. Dat blijkt uit het nieuwe bestuursakkoord.

Aan het begin van de coronacrisis sloot de Bredase VVV de deuren. Niet veel later werd besloten dat deze sluiting permanent moest worden. Het veranderende gedrag van bezoekers zou hiervoor de reden zijn. De winkel zou al ruime tijd aan verlies lijden.

In het bestuursakkoord dat gisteren werd gepresenteerd door de lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA staat dat de VVV volgens de partijen tóch terug moet komen in het straatbeeld. “Er is veel vraag naar een fysiek punt in de binnenstad waar toeristen terechtkunnen voor informatie over Breda en de programmering voor bezoekers en bewoners. We gaan dan ook 100.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor het realiseren van een fysiek punt dat past bij de huidige tijdgeest van beleven en ontmoeten. Deze opdracht ligt primair bij Breda Marketing.” Wanneer dit fysieke VVV-punt precies terugkeert en waar deze zich zal vestigen, is (nog) niet bekend.

Breda Marketing

In het nieuwe bestuursakkoord is, op het gebied van vestigingsklimaat, een belangrijke rol weggelegd voor Breda Marketing. “Met de komst van Breda Marketing hebben we nu een professionele marketingorganisatie die ons verhaal vertelt en het merk Breda verbeeldt. De komende jaren verdient dit extra aandacht en middelen”, aldus de coalitiepartijen. “We zien namelijk om ons heen dat we hiermee het verschil kunnen maken en onze ondernemers en inwoners in de stad en dorpen een dienst kunnen bewijzen. We vinden het belangrijk dat het verhaal zich verder over Breda verspreidt. We verhogen de jaarlijkse subsidie met 500.000 euro. We zullen initiatieven en organisaties uit de stad, wijken en dorpen en cultuurmakers actief betrekken om het verhaal nog breder naar buiten te brengen. Tegelijkertijd zien we dat Breda een populaire stad is om te bezoeken. We verhogen de toeristenbelasting licht om zo meer en beter te investeren in onze inwoners en ondernemers.”