Veiligheid belangrijk onderwerp in nieuw bestuursakkoord: meer camera’s en boa’s met verdedigingsmiddelen

BREDA - Er komen meer camera’s te hangen in Breda en boa’s worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. Dat zijn twee van de punten waarmee de nieuwe coalitie hoopt het veiligheidsgevoel in de stad te vergroten. “We zijn een fatsoenlijke stad waar crimineel gedrag niet wordt getolereerd.”

In het nieuwe bestuursakkoord dat gisteren door de lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA werd gepresenteerd is een belangrijke rol neergelegd voor veiligheid. “We hebben veel rondvraag gedaan onder Bredanaars en een groot deel van hen geeft aan dat zij het heel belangrijk vinden dat zij zich veilig voelen in de stad”, aldus wethouder Boaz Adank. “Daarom staan er in het akkoord dan ook meerdere plannen die dit gevoel moeten vergroten.”

De coalitiepartijen willen de pakkans van criminelen vergroten. “Om het veiligheidsgevoel van onze inwoners en bezoekers te vergroten, willen we dat de politie en boa’s, juist ook in onze wijken, dorpen en het buitengebied, meer zichtbaar zijn. Om dit te bereiken, breiden we dit team verder uit.” Het team boa’s bestaat momenteel uit 42 medewerkers, maar dit moeten er meer worden. “Dat klinkt misschien veel, maar als je dat gaat verdelen over meerdere shifts per dag, meerder dagen per week, dan ben je er al snel doorheen”, aldus Adank. “Dat aantal moet dus meer worden.”

“We vragen veel van onze medewerkers, ze staan letterlijk met hun voeten in de klei. Ze moeten op situaties afstappen, die wij als niet veilig betitelen. Goed werkgeverschap betekent ook medewerkers in staat stellen veilig te werken. We stellen vanzelfsprekend persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking bij werkzaamheden met hoog risico. Om deze reden rusten we onze boa’s uit met verdedigingsmiddelen. Deze middelen zijn er alleen ter verdediging en/of bescherming. Het geweldsmonopolie is en blijft bij de politie. Om deze middelen te mogen gebruiken faciliteren wij opleiding en training van onze medewerkers.”

Daarnaast onderzoek Breda op welke tien plekken inwoners zich het meest onveilig voelen. “We gaan ervoor zorgen dat we daar veel zichtbaarder worden met politie en boa’s, in uniform en in burger. Daarnaast wordt het cameratoezicht geïntensiveerd om op plekken waar het nodig is sneller en makkelijker te kunnen ingrijpen. Hierbij vinden we de samenwerking met buurtpreventie enorm belangrijk. Zij houden daarom een stevige positie in onze aanpak.”

Voor de diverse maatregelen stelt de coalitie in 2023 500.000 euro beschikbaar en de jaren erna structureel 1 miljoen per jaar.