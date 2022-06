NAC-supporters kiezen massaal voor boek in plaats van compensatie: ‘Enorm dankbaar’

BREDA - Geen compensatie voor gemiste wedstrijden, maar een uniek ‘Wij Zijn NAC’-boek. Dat is waar tweederde van de NAC-supporters voor kiest bij het kopen van een seizoenskaart. “We zijn enorm dankbaar dat de supporters de club opnieuw massaal steunen.”

Het was een bewogen seizoen voor eenieder die NAC een warm hart toedraagt. “Gelukkig hebben we het afgelopen jaar voor het grootste gedeelte van het seizoen op de massale steun van onze Yellow Army mogen rekenen. Na een lange periode zonder publiek was het voor iedereen een verademing weer een ouderwets Avondje NAC te beleven”, liet NAC eerder weten. Toch geeft de club ook eerlijk toe dat het geen gemakkelijk seizoen was. De afgelopen maanden waren ‘lastig’, stelde NAC. “Op sportief vlak verliep het seizoen anders dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast loopt de overname van onze club ook nog altijd. Ondanks dit alles bleef het Rat Verlegh Stadion, voornamelijk door jullie massale steun, een bijna onneembare vesting met slechts twee nederlagen.”

Vanaf 2 mei is het voor de supporters mogelijk hun seizoenkaart te verlengen. Afgelopen seizoen verkocht NAC meer dan 13.000 seizoenkaarten.

Er is een compensatieregeling voor de wedstrijden die supporters door de coronamaatregelen hebben gemist. ”We compenseren 50% van de gemiste wedstrijden in de vorm van een korting op de aanschafprijs van je seizoenkaart voor 22/23. Mocht het dus zo zijn dat je 6 wedstrijden mist door de COVID-19 maatregelen, krijg je de waarde van drie wedstrijden verrekend als korting op je seizoenkaart voor seizoen 22/23.” Supporters kunnen er echter ook voor kiezen om géén gebruik te maken van die regeling. Dan krijgen zij het boek ‘Wij Zijn NAC’ cadeau. Dat maakte Sjoerd Mossou samen met fotograaf Reijer van Kasteren. Het boek is een ode aan de supporters. “In 110 portretten geeft het boek een treffend en oprecht beeld van de mensen achter NAC, van jong tot oud, van Klundert tot Dongen en van Tuinzigt tot het Ginneken.”

Veel steun

Een maand na de start van de Seizoenkaartenverkoop voor seizoen 22/23 blijkt dat NAC-supporters massaal hun club steunen. “Na een maand is het tijd om de balans op te maken”, aldus NAC. “Ruim tweederde van eenieder die zijn of haar seizoenkaart verlengde, heeft gekozen voor het unieke ‘Wij Zijn NAC’-boek en daardoor afgezien van compensatie. Na een lastige coronaperiode is dit een forse opsteker voor de club. We zijn dan ook enorm dankbaar dat jullie de club opnieuw massaal steunen.”

Momenteel wordt de laatste hand aan het boek gelegd. Daarna wordt nadere informatie over de levering bekendgemaakt.