Peuter4daagse in Breda: 250 peuters wandelen vier dagen een kwartier

BREDA - Peuters van kinderopvanglocaties KIK, Bloem, Devi Kids en Kober zijn gisteren met de Peuter4daagse van start gegaan in Breda. In totaal wandelen er zo’n 250 peuters mee. Na 4 dagen wandelen krijgen de peuters een welverdiende medaille mee naar huis.

Pedagogische medewerkers wandelen vier dagen achter elkaar minimaal een kwartier rondom de kinderopvang met de peuters. Ouders worden uitgenodigd om ook mee te wandelen. Tijdens deze vier dagen staat het belang en plezier van bewegen centraal. De kinderen en hun ouders ontdekken zo al op jonge leeftijd dat bewegen leuk is. De Peuter4daagse is een initiatief van JOGG-Breda en Jong JGZ. Dat de Peuter4daagse deze week georganiseerd wordt is geen toeval. Van 7 tot en met 11 juni 2022 is het namelijk de Week voor de Gezonde Jeugd. Hiermee wordt landelijk en lokaal extra aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde leefstijl, waaronder voldoende bewegen.

“De Peuter4Daagse is een fantastisch initiatief. Want met gezond oud worden kun je niet vroeg genoeg beginnen”, aldus wethouder Arjen van Drunen. “Als peuters bewegen en gezonde voeding met de paplepel ingegeven krijgen dan is dat ook op oudere leeftijd normaal voor ze. Het is aan ons om als ouders/verzorgers nu het goede voorbeeld te geven en kinderen de kans te bieden om gezond op te kunnen groeien. Dat dit soms lastig is begrijp ik. Ook ik heb een drukke baan, een gezin met een jonge dreumes, familie en vrienden. Je holt daardoor vaak van hot naar her. Maar het is niet alleen voor de toekomst van je kinderen ontzettend goed. Ook voor jezelf. Bewegen verlaagt stress en is een goede manier om je hoofd leeg te maken. Samen maken we gezond gewoon.”

Startmoment in Hoge Vucht

In de wijk Hoge Vucht werd dinsdag 7 juni op een feestelijke wijze een startschot gegeven aan de Peuter4daagse. Kinderfysiotherapeuten van Monné Zorg en Beweging verzorgden een beweegactiviteit voor de peuters van Bloem Breda. De peuters hebben in de speeltuin een beweegparcours afgelegd en er werd volop gedanst op vrolijke muziek.