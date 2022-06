Spannend: meeste eindexamenleerlingen krijgen vandaag hun uitslag

BREDA - Een spannend moment voor de meeste Bredase eindexamenleerlingen. Zij krijgen namelijk vandaag te horen of zij geslaagd zijn of niet. In totaal krijgen vandaag 150.000 Nederlandse scholieren van vmbo-t, vmbo gemengde leerweg, havo en vwo hun uitslag.

Niet alle eindexamenleerlingen weten vandaag waar ze aan toe zijn. Vmbo basis- en vmbo kader-leerlingen krijgen hun uitslag namelijk ‘pas’ komende woensdag te horen. Vanwege corona was er een extra tijdvak en kostte het maken van de normeringen meer tijd. Deze leerlingen mogen ook later herkansen. Leerlingen die vandaag te horen krijgen dat ze een herkansing moeten doen, horen 1 juli of ze geslaagd zijn.

