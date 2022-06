WRKLAB076 helpt Bredanaars aan het werk

BREDA- Het vinden van de juiste baan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. WRKLAB076 gaat nu Bredanaars helpen om op de arbeidsmarkt te komen. Dit doen ze voornamelijk voor mensen die thuis zitten met een (mogelijke) arbeidsbeperking.

WRKLAB076, gevestigd op Riethil 11, wil een springplank bieden voor mensen die thuis zitten met een (mogelijke) arbeidsbeperking lukt het niet altijd om aan werk te komen én te blijven. Samen met kandidaten zoeken zij een passende en duurzame baan. “Kandidaten ontwikkelen en begeleiden naar duurzame doorstroom naar een zo regulier mogelijke baan en het behouden van werk is ons doel,” laat WRKLAB076 weten in een persbericht.

Deelnemers

De diensten zijn gericht op onder andere jongeren uit het speciaal onderwijs en Bredanaars die behoefte hebben aan structurele ondersteuning. Ze leren relevante werknemersvaardigheden en werken aan hun zelfvertrouwen. Volgens Boaz Adank, demissionair wethouder Economie is WRKLAB076 ervoor en door Bredanaars. “Dankzij dit initiatief krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning om een passende baan te vinden. Hierdoor groeien ze in hun autonomie, zelfredzaamheid en geluk en daar hebben ze de rest van hun leven profijt van.” WRKLAB076 is een van de laatste initiatieven die in zijn tijd als wethouder Economie is opgezet.

Intensieve begeleiding

WRKLAB076 biedt via een methodisch en beproefd systeem iedere kandidaat én beoogde werkgever handvatten, zelfinzicht en intensieve begeleiding. Binnen tien weken krijgt de deelnemer een stevige basis om door te stromen naar werk, met als doel: een arbeidsovereenkomst. Dit kan een functie zijn bij een van de werkleerlijnen of een baanafspraak met loonkostensubsidie. Het liefst zo regulier en duurzaam mogelijk, maar indien nodig dan beschikt de afdeling Werk altijd over andere opties om iedere kandidaat passend werk te bieden.

Netwerk in de stad

WRKLAB076 werkt samen met een breed in- en extern netwerk van professionals, scholen en de stad zelf. Hierdoor kunnen nog meer Bredanaars deelnemen en voorkomt de aanpak van WRKLAB076 vroegtijdige uitval en het risico dat deelnemers tussen uitkeringen en werk in terechtkomen.