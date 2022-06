Bijzondere expositie in de Grote Kerk: 7000 wielertricots

BREDA – In aanloop naar La Vuelta in Breda is er in de Grote Kerk Breda een bijzondere tentstelling te bewonderen. Het is een expositie geheel in thema met de grootste verzameling wielertricots ter wereld van de Brabantse verzamelaar Henk Theuns: Koerstrui in de kerk.

De expositie start op 1 juli en bevat 7000 wielertricots waarvan de absolute toppers op een eigentijdse, creatieve manier worden getoond in de Grote Kerk Breda. De selectie van de tentoonstelling is gemaakt door ontwerper Jan Konings en oud-wielrenner en journalist John den Braber. Naast de bijzondere wielertricots staan de verhalen die erbij horen centraal.

Wielersport en religie

Marieke Wiegel, directeur van de Grote Kerk Breda is er trots op om in het kader van La Vuelta Holanda een bijzondere tentoonstelling te presenteren: “De verbinding tussen de populaire wielersport en religie is geen vreemde. Het wielertricot is als de relikwie van deze sport. Het wordt dan ook door menig fan met enthousiasme verzameld. Het is geweldig de collectie van Brabantse verzamelaar Henk Theuns in de aanloop van La Vuelta Holanda in Grote Kerk Breda een erepodium te bieden.”

Speciaal ontwerp

De rode trui voor de eerste drie etappes in Nederland (La Vuelta Holanda) wordt in opdracht van de gemeente Breda en La Vuelta Holanda ontworpen door de Nederlandse modeontwerper Mattijs van Bergen. Deze nieuwe Nederlandse rode trui én alle historische rode truien van de Ronde van Spanje krijgen binnen de tentoonstelling een ereplaats in de Mariakapel.

Twaalf oud-profwielrenners geportretteerd

Fotograaf Ari Versluis en styliste Ellie Uyttenbroek maken speciaal voor Koerstrui in de kerk een nieuwe Exactitudes waarvoor twaalf bekende oud-professionele wielrenners poseren in hun historische en iconische wielertricot. Deze twaalf levensgrote beelden zullen prominent in de kerk worden tentoongesteld. De bijzondere foto’s van de oud-wielrenners worden aan de collectie toegevoegd.

Wielerpreken in juli en augustus

De tentoonstelling Koerstrui in de kerk kent een vol en rijk publieksprogramma. Tijdens de wekelijkse wielerpreek op zondag deelt een bekende Nederlander zijn of haar wielerpassie met het publiek. Henk Theuns, Jan Konings en John den Braber zullen gedurende de tentoonstelling rondleidingen verzorgen. Speciaal voor kinderen is er een actief programma waar zij onder begeleiding actief werken aan speciale wielerbuttons van La Vuelta Holanda.

100 dagen fietsen en feest

Koerstrui in de kerk maakt deel uit van het La Vuelta Holanda programma ‘100 dagen fietsen en feest’. Van 12 mei tot en met de etappe dag op 21 augustus zijn er alleen al in Breda meer dan dertig activiteiten en festiviteiten in relatie tot wielrennen, fietsen en de Spaans-Bredase historie.