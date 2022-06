Politie treft dode man in woning

De politie heeft een man dood aangetroffen in zijn woning aan de Noortberghmoeren. Dit hebben zij zojuist via Twitter laten weten. Ze houden rekening met alle mogelijke scenario's en zijn een onderzoek gestart.