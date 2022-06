Gratis theaterevenement in Breda over psychische kwetsbaarheid

BREDA - StiB organiseert op 23 jun het theaterevenement ‘De Kracht van kwetsbaarheid’. Een voorstelling over psychische kwetsbaarheid en vooroordelen door ‘Dames die Raken’. Volgens de organisatoren is de middag vooral interessant mantelzorgers en professionals binnen zorg en welzijn, maar iedereen is welkom.

Maar liefst één op de vijf Nederlanders is psychisch kwetsbaar, toch wordt dit onderwerp nog te weinig bespreekbaar gemaakt vindt men bij STiB. Ook voor mantelzorgers van dit soort mensen kan dit zwaar zijn.

StiB organiseert daarom op 23 jun het theaterevenement ‘De Kracht van kwetsbaarheid’. Met dit theaterevenement wil StiB hier verandering in brengen. Het is een evenement waarin de bewustwording en (h)erkenning van mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid centraal staat.

Interactief

Op interactieve wijze wordt het publiek tijdens ‘De Kracht van kwetsbaarheid’ meegenomen in het onderwerp en uitgenodigd om anders te kijken. Naar anderen, maar ook naar zichzelf. Er wordt afgesloten met een borrel.

Deze middag vindt plaats van 14:00 uur tot 16.00 uur bij Podium Bloos in Breda (Speelhuislaan 153 Breda). Toegang is gratis. Aanmelden kan hier.