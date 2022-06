LPF Breda: ‘Onveilige situatie op parkeerterrein van station Breda-Prinsenbeek’

BREDA - Volgens LPF Breda is de situatie op het parkeerterrein van station Breda-Prinsenbeek onveilig. Zij zagen al meerdere signalen van vandalisme en diefstal.

Volgens LPF Breda is de situatie op het parkeerterrein van station Breda-Prinsenbeek onveilig. Zo kreeg de fractie laatst een bericht binnen van een bezorgde inwoner. Deze gaf aan dat zijn kentekenplaten hier gestolen zijn.

Ook zag de inwoner op het parkeerterrein op veel plekken glasscherven liggen. Dit kan er op duiden dat er ruiten in zijn geslagen. Dezelfde persoon zag enkele dagen later dat ook bij een ander voertuig de kentekenplaten weg waren.

Daarnaast wijst de LPF erop dat er in 2020 ook al 12 melding waren van overlast op deze plek. Deze melding gingen onder meer over kapotte verlichting, straatvuil, overlast gevende jongeren en zelfs vernielingen aan bestrating en bomen.

Verslechterd

De LPF vindt verder dat de sutuatie eerder verslechterd is dan verbeterd de afgelopen tijd. Dit door - met name - diefstal, vandalisme en drugsoverlast. De partij is onder meer van mening dat cameratoezicht op deze plek nuttig kan zijn. De fractie zal de klachten kenbaar maken bij en vragen gaan stellen aan het college.