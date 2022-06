Swim to Fight Cancer zorgt voor beweging in de stad

BREDA - De organisatie van Swim to Fight Cancer Breda en het Bredase popkoor ‘De Prestige’ liet vanmiddag van zich horen. Samen zongen ze voor het leven en maakten ze een vuist tegen kanker.

Het Bredase popkoor; de prestige en oragnisatie Swim to Fight Cancer Breda lieten vanmiddag van zich horen middels een lied. Met deze actie probeert Swim to Fight Cancer inwoners van Breda en omgeving aan te sporen om mee te zwemmen voor het goede doel en zo donaties op te halen voor de strijd tegen kanker.

Op verschillende plekken in de stad zwas het popkoor met maar liefst 40 leden aan het zingen voor het leven.

Swim to Fight Cancer

Swim to Fight Cancer vond in september 2019 al plaats en toen zwommen maar liefst 600 deelnemers mee. Samen brachten zij ruim 350.000 euro bij elkaar voor baanbrekend onderzoek naar kanker. Op dit moment is er al bijna 36.000 euro opgehaald door vele individuele zwemmers en business teams, waaronder het ‘NAC gaat de Singel in’ team.

Nieuwe zwemmers en business teams kunnen zich inschrijven via de website van Swim to Fight Cancer Breda. Deze stichting zet zich in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn en hoopt in 2022 een recordhoogte aan donaties te verzamelen.

De Swim vindt dit jaar plaats op zondag 11 september in de Bredase singels.