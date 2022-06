Bredanaars leven gemiddeld een jaar korter als gevolg van luchtvervuiling

BREDA - Uit onderzoek van de GGD blijkt dat inwoners van Breda gemiddeld een jaar korter leven. Daarnaast is luchtvervuiling ook de oorzaak bij 22 procent van alle astma, bij 24 procent van alle hart- en vaatziekten en 14,5 procent van alle gevallen van longkanker. De GGD roept de gemeente en inwoners op extra maatregelen te nemen.

Vooral stikstofdioxide is een groot probleem in Breda. De blootstelling aan deze stof in Breda is twee keer zoveel als wat de WHO als gezond acht. Stikstofdioxide is een veroorzaker van astma en hart- en vaatziekten. De primaire bronnen van stikstofdioxide zijn wegverkeer en industrie. Ook de uitstoot van fijnstof ligt ruim boven de WHO advieswaarden. Naast astma en hart- en vaatziekten is fijnstof ook nog eens een veroorzaker van longkanker en zorgt het voor een lager geboorte gewicht bij baby’s. Fijnstof is iets waar de Bredanaars ook zelf wat aan kunnen doen want naast industrie is houtstook een van de grootste oorzaken van fijnstof.

De regio

Breda is tevens niet de enige gemeente waar luchtvervuiling een probleem is. Volgens het onderzoek van de GGD woont niemand in Brabant op een plek met gezonde lucht. Gemiddeld gezien leven de inwoners van de provincie 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling. Bij 1 op de 5 kinderen is luchtvervuiling de oorzaak van hun astma en bij 1 op de 5 volwassenen is het de oorzaak van een hartvaatziekte. De buitenlucht die inwoners inademen is zo slecht dat het vergelijkbaar is met de lucht die iemand zou inademen als die een huisgenoot heeft die elke dag 5 sigaretten binnenshuis rookt.

Maatregelen

De GGD roept de Brabantse provincie en gemeenten op om maatregelen te nemen. Een lagere blootstelling aan luchtverontreiniging levert volgens de GGD altijd gezondheidswinst op. Wanneer de blootstelling met 50% zou verminderen, nemen ook de negatieve gezondheidseffecten met ongeveer 50% af. Het is dus belangrijk om de luchtvervuiling omlaag te brengen. Ook moet er bij bouwplannen van gevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen en verzorgingshuizen, rekening gehouden worden met de afstand tot vervuilende bronnen. De GGD roept ook alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo samen te werken aan schone lucht. In het Schone Lucht Akkoord werken het Rijk, provincies en gemeenten aan maatregelen en innovaties voor verbetering van de luchtkwaliteit.