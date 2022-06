Burgemeester Depla neemt eerste roman van 90-jarige Piet Nuijten in ontvangst

ULVENHOUT - Zondagmiddag 12 juni kwam een lang gekoesterde wens van Piet Nuijten uit. In de Pekhoeve in Ulvenhout presenteerde Piet Nuijten op de dag van zijn 90e verjaardag zijn eerste roman: De dochter van de Baron. Het verhaal berust deels op ware gebeurtenissen. Daarnaast putte Piet uit zijn grenzeloze fantasie. Verrassingsgast burgemeester Depla onderstreepte dat het belangrijk is dat verhalen verteld blijven worden “om tradities en de geschiedenis levend te houden”.

Piet Nuijten werd in 1932 geboren op landgoed Anneville. Zijn vader was jachtopziener in het Ulvenhoutse bos. Later verhuisde de familie naar landgoed Hondsdonk, waar zijn vader boswachter werd. Piet bracht er zijn jeugd door en verloor zijn hart aan de prachtige omgeving. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan. In 2016 verscheen het succesvolle Landgoederen rondom Ulvenhout, waarin hij feiten over de regio en eigen ervaringen samenbracht. In 2018 volgde Mijmeringen van Peer van ’t Gatbroek, een bundel columns waarvan de meeste al in Weekblad Nieuw Ginneken verschenen.

Streekroman

Piet wilde al enkele jaren een roman schrijven. Tijdens de coronalockdowns kreeg het verhaal, waarin fantasie en werkelijkheid samenkomen, zijn uiteindelijke vorm. De dochter van de Baron beschrijft de levens van arbeiders en beter gesitueerden in Brabant vanaf ongeveer 1900. De roman bestrijkt ruim een eeuw, een periode waarin verschillen in stand en religie langzaam minder belangrijk werden. Juliette, geboren op landgoed De Uilenhof, en boswachterszoon Gerard zijn onafscheidelijk. Als kinderen spelen ze samen; later dromen ze over een gezamenlijke toekomst. Het verschil in stand staat hun liefde echter in de weg. Ze verliezen elkaar uit het oog, maar blijven door één beslissende gebeurtenis altijd met elkaar verbonden.

Boekpresentatie

De opkomst was 12 juni overweldigend, wat Piet een schalks “massa is kassa” ontlokte. Hij verwees naar zijn grote inspirator, d’n Dré van Ulvenhout. Ook bedankte hij de leden van het team waarmee hij de afgelopen jaren aan zijn boeken heeft gewerkt, “inmiddels een hechte vriendengroep.” Ook Piets eigen Emmy werd natuurlijk niet vergeten. Het eerste exemplaar overhandigde Piet aan Wim baron de Constant Rebecque, samen met zijn broer Jan een gewaardeerd en actief lid van de Ulvenhoutse gemeenschap.

Geweldige dag

Nadat Piet een exemplaar had gesigneerd voor burgemeester Depla, hieven de aanwezigen het glas op zijn 90e verjaardag. Aansluitend signeerde Piet de boeken, die gretig aftrek vonden. € 2,- van de opbrengst van elk boek schenkt hij overigens aan molen De Korenbloem, voor nieuwe wieken.