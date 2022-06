Smaakmaker Roy Meyer: ‘Het gevecht dat ik op jonge leeftijd heb geleverd, zorgde ervoor dat ik strijdbaar ben’

BREDA – Wethouder Daan Quaars heeft aan Roy Meyer de onderscheiding voor Bredase Smaakmaker overhandigd. Dit deed hij samen met Micah, het zoontje van Roy. Roy Meyer is onder andere bekend als topsporter en heeft Nederland vertegenwoordigd op meerdere EK’s, WK’s en de Olympische spelen.

Vanaf zijn zevende is Roy al met judo bezig. Maar door zijn thuissituatie heeft Roy jarenlang niet gejudood. Na een moeilijke jeugd, in verschillende internaten, pakt hij zijn leven als judoka op zijn 17e weer op.



Kracht brengen

“Ik wilde graag succes ervaren, dus ik begon weer met judoën. Ik had geen diploma’s, maar door mijn tijd in de internaten heb ik veel hulpverleners om me heen gezien. Toen dacht ik: dat werk wil ik ook doen, maar dan beter. Het begin van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk werd gelegd, maar ik werd zo goed in judo, dat ik daar maximaal op heb ingezet.” Het gevecht wat Roy op jonge leeftijd heeft geleverd, heeft ervoor gezorgd dat hij strijdbaar is.



Volgens wethouder Sport Daan Quaars is Roy een mooi voorbeeld voor andere topsporters en de stad Breda. “Wat een baas is Roy Meyer. Roy is veel meer dan een topsporter. Hij is een inspirator voor ons allemaal. Hoe gaaf dat hij zoveel jongeren laat zien dat je met knokken je dromen ook echt kunt waarmaken. Breda buigt voor jou, Roy!”



Roy zet zich naast topsporter in voor het welzijn van jongeren. Roy geeft lezingen en clinics op scholen. In Breda, maar ook op andere scholen in Nederland. “Mijn verhaal, mijn leed en lessen wil ik gebruiken om jongeren leren doelen te stellen en bewust te maken van hun eigen processen daarin. Roy wil laten zien dat je met een stukje zelfkennis de regie van het leven weer in eigen handen kunt hebben. Daarnaast wil hij plezier in de sport overbrengen aan de jeugd. “Elke keer als ik met kinderen in gesprek raak over hun leven, denk ik: hiervoor ben ik geboren. Het is zo waardevol om iemand te kunnen helpen. Al is het maar een klein beetje. Wat is een sportieve prestatie waard in vergelijking tot deze ervaringen? Dat is een ander soort geluk.”



Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich belangeloos in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.