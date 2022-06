Weerbericht Breda: ‘Het wordt steeds warmer, donderdag 28 graden’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 13 juni en de komende dagen.

Ten zuiden van Ierland ligt een hogedrukgebied. Het heeft een uitloper naar onze omgeving. Dinsdag verplaatst de hogedrukkern zich naar Duitsland. Dat betekent voor komende week dat we rustig en aangenaam zomerweer krijgen.



Verwachting voor maandag 13 juni

Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Er staat een matige noordwestenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Hoewel de thermometers vanmiddag 21 tot 22 graden aanwijzen, zal het in de wind eerder nog wat frisjes aanvoelen.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 14 juni 2022

Opnieuw een droge dag met zon en stapelwolken. De wind is naar het noordoosten gedraaid en met 2 Beaufort zwak geworden. Het wordt al aangenamer qua temperatuur met in de middag 23 tot 24 graden.



Woensdag 15 juni 2022

De wind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het noordoosten. Het is zonnig en de temperaturen lopen nog wat verder op naar 26 tot 27 graden.



Donderdag 16 juni 2022

Het ziet er ook voor donderdag gunstig uit. Zonnig, droog en warm. Bij een zwak noordenwindje wordt het ongeveer 28 graden.



Zo was het weer zondag 12 juni 2022

Maximumtemperatuur: 21,5 graden

Minimumtemperatuur: 11,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 13 juni 2022 om 12:00 uur