Dorpsloop Teteringen is terug van weggeweest en introduceert een nieuwe wandeltocht

TETERINGEN - Na twee coronajaren staat de Dorpsloop Teteringen op zondag 28 augustus weer op de agenda. De 31e editie wordt er een die anders is dan anders. Naast de gebruikelijke Dorpsloop en kinderloop worden er namelijk ook twee wandeltochten georganiseerd.

De Dorpsloop voor volwassenen kent wederom twee verschillende afstanden, namelijk de 5 en de 10 kilometer. Bij de Dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein zal om 14.00 uur het startschot klinken voor de 5 kilometer en om 15.00 uur het startschot voor de 10 kilometer. Voor de beste Teteringse lopers zijn er allerlei prijzen beschikbaar. Er is daarnaast een ware premie weggelegd voor de man en/of vrouw die bij de 10 kilometer het parcoursrecord van respectievelijk Marcel Laros (29 minuten en 38 seconden) of Sandra Hofman (35 minuten en 14 seconden) weet te verbreken.

Kober Kinderloop

Ook de Kinderloop zal weer plaats gaan vinden, dit jaar onder een nieuwe naam: de Kober Kinderloop. Stichting Dorpsloop Teteringen slaat dit jaar de handen ineen met Kober Kinderopvang, die de Kinderloop financieel zal ondersteunen. Basisschoolleerlingen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, de 750 meter of de 1500 meter lopen. Deze sportieve wedstrijden beginnen om 16.30 uur en 17.00 uur en ook hier zal de Dorpsherberg aan het Willem Alexanderplein fungeren als startpunt. Vervolgens zal de route langs de Kerkstraat terugleiden naar de Dorpsherberg waar een medaille opgehaald kan worden.

Naast de gebruikelijke Dorpsloop en kinderloop is er tijdens de 31e editie een nieuwe wandeltocht georganiseerd. Voor de organisatie van deze tochten is Stichting Dorpsloop Teteringen wederom een nieuwe samenwerking aangegaan, namelijk met Snoeren Schoen- en voetspecialist. De lopers van deze tocht zullen over een afstand van 5 of 10 kilometer getrakteerd worden op routes door de natuurrijke Teteringse bossen en polderlandschappen.

Voor meer informatie over inschrijvingsgeld, starttijden en routes, zie www.dorpsloop.nl