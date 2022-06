Organisatie blikt terug op geslaagde editie BRIK Festival, waar ook Oekraïense gezinnen van genoten

BREDA - Honderden kinderen vermaakten zich afgelopen dagen tijdens het BRIKfestival in de Bredase binnenstad. Vijf dagen lang beleefden zij spannende, ontroerende en inspirerende verhalen, vertelt door gezelschappen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland.





Op woensdag 8 juni om 14.00 uur vond de feestelijke opening van het festival plaats. Omdat het die dag hard regende moest de opening last-minute verplaatst worden, maar dat mocht de pret niet drukken. “Het is heel fijn dat we zo snel een nieuwe locatie konden vinden”, aldus Jenneke van het BRIKfestival. “We hebben heel snel kunnen schakelen en konden ons verplaatsen van het Kasteelplein naar de Lutherse Kerk. Het was heel druk, dus iedereen paste maar nét binnen, maar het was één groot succes.”



Klaas van Kruistum

Het vijfdaagse festival werd officieel geopend door presentator Klaas van Kruistum. Klaas is onder andere bekend van het KRO-NCTV televisieprogramma ‘Klaas Kan Alles’. “Hij was zó leuk met die kinderen”, aldus Jenneke. “Daardoor was de opening misschien wel één van de hoogtepunten van het festival.”





Zonnig en druk

De andere dagen kon het festival gelukkig wel genieten van zonnig weer. “Zaterdag en zondag was het hartstikke druk in het park! Mensen waren lekker op pad en kwamen bij ons langs. Iedereen was vrolijk en enthousiast”, aldus Jenneke. “Heel veel mensen vertelden ons dat ze er volgend jaar ook weer bij zijn en dat ze blij waren dat we terug waren. Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen!”



Tijdens het festival waren er op verschillende plekken in de stad optredens te bekijken van internationale gezelschappen. Zo waren er in het Chassé Theater, het theater van De Stilte, bij de Nieuwe Veste, op het Kasteelplein en in Park Valkenberg optredens te zien. Sommige tentoonstellingen en/of voorstellingen waren gratis te bezoeken; voor anderen had je een ticket nodig.



Geslaagde editie

Al met al kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde editie. “Echt alles is top verlopen”, aldus een enthousiaste Jenneke. “Ook hebben we het festival goed afgesloten: we hadden wat Oekraïense gezinnen, die momenteel in de Koepel wonen, uitgenodigd voor een voorstelling. Ze zeiden na afloop dat het de leukste avond was die ze tot nu toe hebben gehad in Nederland. Het is heel fijn om dat te kunnen doen.”



BRIKfestival

BRIK Festival, toen nog Stiltefestival, is in 2011 ontstaan uit het Bredase dansgezelschap de Stilte. Het gezelschap wilde graag de allermooiste voorstellingen die het tegenkwam op internationale tours delen met het jonge en oudere publiek in de thuisstad. De programmering van het festival bestaat uit kwaliteitsvoorstellingen die passen bij de uitgangspunten: de kinderfantasie prikkelen en ruimte laten voor eigen interpretatie. De voorstellingen zijn bijna altijd zonder woorden. “Want het lichaam, zo weet de Stilte als geen ander, kan ook heel goed verhalen vertellen.”



De organisatie vindt dat iedereen recht heeft op kunst. “Van het begin af aan hebben we ons dus niet alleen gericht op kinderen en hun ouders die uit zichzelf naar het theater gaan, maar ook gespeeld voor klassen schoolkinderen en hun begeleiders. Onze kaartjes zijn bewust betaalbaar.”