Kempenhaeghe Oosterhout zet zorgactiviteiten voort in Breda, Amphia neemt gebouw over

BREDA - Vandaag hebben Kempenhaeghe – expertisecentrum voor epilepsie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen – en Amphia de aankoop van het gebouw van Kempenhaeghe in Oosterhout definitief gemaakt. Zo blijft Amphia in Oosterhout aanwezig met een brede vertegenwoordiging van medisch specialismen. Kempenhaeghe verhuist haar activiteiten naar de nieuwe locatie ‘De Prins’ in het hart van Breda.

De koopovereenkomst werd getekend in het gebouw van Kempenhaeghe, dat direct naast het huidige ziekenhuis aan de Pasteurlaan ligt.

Lokale aanwezigheid

Ongeveer een kwart van de patiënten van Amphia komt uit Oosterhout en omgeving. Door veel specialismen ook in Oosterhout te houden, houdt Amphia de zorg laagdrempelig toegankelijk voor de bewoners van Oosterhout en omliggende plaatsen. Een regionale entree voor zorg dichtbij, met de mogelijkheid voor doorverwijzing naar Amphia Breda als meer complexe zorg nodig is. Voor Kempenhaeghe als gespecialiseerd derdelijnscentrum geldt dat de zorg er is voor patiënten uit een grote regio. Voor die patiënten blijft dankzij de overstap naar Breda de zorg in Midden- en West-Brabant dichtbij.



Overeenstemming

Kempenhaeghe heeft besloten het huidige gebouw in Oosterhout te verlaten. Samen zijn Amphia en Kempenhaeghe overeengekomen dat Amphia het gebouw overneemt. Amphia was al op zoek naar een nieuw onderkomen voor de zorg in Oosterhout. Het huidige gebouw aan de Pasteurlaan is te groot en verouderd. Een deel van dit gebouw wordt inmiddels gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.“We zijn blij een nieuwe, passende huisvesting gevonden te hebben, dichtbij de inwoners en huisartsen van Oosterhout en directe omgeving”, aldus Ivo Vergouwen, lid Raad van Bestuur Amphia.



Planning

De voorbereiding van de nieuwe locatie van Kempenhaeghe is inmiddels gestart. Kempenhaeghe zal in de loop van 2023 het gebouw in Oosterhout verlaten en verhuizen naar de nieuwe locatie. Dan komt het gebouw beschikbaar voor Amphia. In de tussengelegen periode maakt Amphia plannen voor de verbouwing en de inrichting van de zorg. Totdat het nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden blijft Amphia in het huidige ziekenhuis aanwezig.



Kliniek voor innovatie en ambulantisering

Kempenhaeghe zet haar klinische en poliklinische zorgactiviteiten voort in het hart van Breda. “Hiermee bestendigen we allereerst onze aanwezigheid in Midden- en West-Brabant”, vertelt Nico Geurts voorzitter a.i. Raad van Bestuur Kempenhaeghe. “De nieuwe locatie biedt ons daarnaast meer kansen voor de doorontwikkeling van onze activiteiten. Zoals de mogelijkheid om naast bestaande zorg ook een verdere versnelling te maken op het gebied van innovatie en ambulantisering om hiermee de patiënten nog beter, dichterbij huis gepaste, excellente zorg te kunnen leveren.” Over de ontwikkeling van het gehele ziekenhuisterrein aan de Pasteurlaan is Amphia in gesprek met de Gemeente Oosterhout.