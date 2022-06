Een gratis bidon voor 400 kinderen tijdens de avondvierdaagse: ‘We willen water drinken stimuleren’

BREDA - Water drinken wordt steeds normaler. En dat is goed nieuws, vindt wethouder gezondheid Arjen van Drunen. In de waterdrinkweek die maandag van start is gegaan worden kinderen en hun ouders bewust van gemaakt van de voordelen van water drinken. Als startmoment van de waterdrinkweek heeft JOGG-Breda op maandag 13 juni gratis drinkwaterbidons uitgedeeld bij Kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord.

Het doel van de Waterdrinkweek is extra aandacht besteden aan het drinken van water. De kinderen leren dan al vanaf jongs af aan dat waterdrinken normaal en lekker is. Ook leren de kinderen waarom water drinken gezond is. “Als we het hebben over een gezonde leefstijl denken veel mensen meteen aan een streng dieet of iedere dag uren actief sporten”, legt wethouder gezondheid Arjen van Drunen uit. “Natuurlijk zijn gezonde voeding en voldoende beweging belangrijk om gezond ouder te worden. Maar je kunt ook met kleine veranderingen beginnen. Bijvoorbeeld door meer water te drinken. En frisdranken of sappen te vervangen door water. Met de waterdrinkweek proberen we hier extra aandacht voor te vragen bij alle kinderen én hun ouders. En de bidon die ze krijgen kunnen ze terecht bij een van de vele gratis watertappunten die Breda heeft.”

Jong geleerd

Voor de waterdrinkweek kregen 12 peutergroepen een Drinkwaterpakket met allerlei materialen om waterdrinken te promoten. In het pakket zat onder andere een brochure en een voorleesboekje voor ouders, een activiteitenmap voor de leidsters en uitknipfiguurtjes voor de kinderen. Hiermee stimuleren de locaties het waterdrinken bij peuters van 1 tot 4 jaar. Met deze actie worden circa 500 peuters en hun ouders bereikt.

Ook bij de vier consultatiebureaus van jong JGZ zijn ze aan de slag gegaan met waterdrinken. Gedurende anderhalve maand wordt een gezonde leefstijl plek ingericht in de wachtruimte. Hier kunnen ouders en hun kinderen gratis water pakken. Ook liggen er informatiematerialen over leefstijlthema’s en kunnen de kinderen een waterdrinkkleurplaat kleuren.

Gratis bidons

Om kinderen te stimuleren water te drinken hebben zij bij de avondvierdaagse in Breda-Noord gratis een bidon gekregen. De circa 400 kinderen die mee doen, kunnen hun bidon meteen vullen bij het watertappunt de Parkhoeve. Op deze manier hoopt JOGG-Breda de kinderen op een leuke speelse manier bewust te maken van een gezondere levensstijl en te stimuleren meer gebruik te maken van het kwalitatief goede kraanwater in Nederland.