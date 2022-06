Een nieuw kunstgrasveld moet de impact van WDS’19 op de wijk vergroten

BREDA - WDS’19 krijgt een nieuw kunstgrasveld. En dat is niet alleen fijn voor de voetballers, maar de gehele wijk moet ervan profiteren. De insteek van het nieuwe veld is dat het de impact van de verenging op de wijk kan vergroten. En dat is nodig, omdat Kesteren en Muizenbergen aandachtswijken zijn als het aankomt op sociale ongelijkheid.

In 2020 heeft de Rekenkamer Breda een onderzoek gedaan naar de scheiding en sociale ongelijkheid tussen groepen en buurten in de gemeente Breda. Uit dit onderzoek bleek dat sommige gebieden in Breda sneller vooruitgaan dan anderen. De wijken Kesteren en Muizenberg kwamen in dit onderzoek naar voren als aandachtswijken. Voor WDS’19 was dit aanleiding om contact op te nemen met Verbeter Breda om te kijken o welke wijze zij kan bijdragen aan het terugdringen van de tweedeling. Een oplossing: een nieuw kunstgrasveld voor de wijk.

Succesvolle pilot

Na een verkennend gesprek en vanuit de al lopende samenwerking met Grote Broer/Zus, Breda Actief en NAC Maatschappelijk is er een plan opgesteld om de impact vanuit de vereniging naar de wijk te vergroten, maar ook om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de tweedeling in de stad. Daan Quaars, wethouder sport: “In een eerste pilot heeft WDS’19 Grote Broer/Zus meer ruimte gegeven voor hun activiteiten op hun complex. Grote Broer/Zus kreeg daardoor meer mogelijkheden om jongeren uit de wijken te betrekken en mee te laten doen met activiteiten. We willen dit soort samenwerkingen verder ontwikkelen zodat sport echt leidt tot het samen brengen van mensen uit de wijk. Een nieuw kunstgrasveld maakt meer van dit soort initiatieven mogelijk.”

Nieuw kunstgrasveld

Het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld is volgens WDS’19 een essentieel onderdeel om een faciliterende rol te spelen. in de wijk. Het biedt de verschillende wijkorganisaties de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren die bijdragen aan een meer gelijke kansen, omdat het kunstgrasveld multifunctioneel inzetbaar is. Toekomstgericht wil de vereniging een continue ontwikkeling doormaken om de kansen op maatschappelijk gebied te grijpen.

Voorzitter Wouter van de Vendel: “WDS’19 heeft baat bij de aanleg van het kunstgrasveld. Het levert een bijdrage aan de groei van de vereniging en geeft ontwikkelruimte. Dus naast de impact in het tegengaan van de groeiende tweedeling heeft de aanleg van het kunstgrasveld ook voor de vereniging positieve impact. Dat de jeugd uit onze wijk de kans krijgt en mee kan doen vinden wij als vereniging erg belangrijk. Als vereniging zijn we dan ook blij dat we mede dankzij Verbeter Breda de mogelijkheid hebben om een kunstgrasveld aan te leggen wat ons nu de concrete mogelijkheid biedt om het ‘Pact van Breda’ tot uitvoering te laten komen.”