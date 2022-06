Bredase Zara wint KNAW-onderwijsprijs en 2000 euro met profielwerkstuk over de menstruatiecup

BREDA - Zara Nijzink-Laurie heeft de KNAW-onderwijsprijs gewonnen voor haar profielwerkstuk over de menstruatiecup. De leerling van het Mencia hoorde eind mei al dat ze bij de laatste drie was geëindigd, en dus zeker was van een prijs. Vandaag werd tijdens de uitreiking bekend dat ze de eerste prijs heeft gewonnen, die gepaard gaat met een geldbedrag van 2000 euro.

‘What schoolgirls think of the menstrual cup’. Dat is de naam van het profielwerkstuk van VWO-scholiere Zara. De leerlinge van het Mencia de Mendoza zocht uit waarom deze cups desondanks nog maar weinig worden gebruikt door schoolmeisjes.

De jury was lovend over het onderzoek. “Dit is een zeer gedegen profielwerkstuk met een heldere vraag. De jury vindt het indrukwekkend dat Zara zoveel meisjes bereid heeft gekregen om over zo’n delicaat onderwerp te praten. De hoofdvraag wordt zo methodisch opgebroken in deelvragen en duidelijke hypothesen, die per case study worden getoetst. Het is knap dat dit zo gestructureerd gebeurt.”

Eerste prijs

Zara kreeg eind mei al te horen dat ze bij de laatste drie zat binnen het profiel cultuur en maatschappij. De winnende leerlingen ontvangen een studiebeurs voor hun eerste collegejaar. De eerste prijs is een bedrag van 2.00 euro, de tweede van 1.500 euro en de derde prijs bedraagt 1.000 euro. Vandaag werd bekend dat Zara de eerste prijs heeft gewonnen, en dus 2000 euro ontvangt voor haar eerste studiejaar.