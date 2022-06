Twijfels bij bewoners over effect van geluidspanelen zuidelijke rondweg

BREDA - De afgelopen jaren zijn er op de Franklin Rooseveltlaan een aantal geluidsbeperkende panelen aangebracht. Die zullen binnenkort ook bij de tunnelbak worden geplaatst. Maar bij omwonenden bestaan twijfels over het effect van de maatregelen. De VVD en CDA willen dan ook van het college weten wat precies het effect is van de panelen.

Langs de zuidelijke rondweg zijn afgelopen jaren geluidspanelen geplaatst om overlast van het verkeer voor omwonenden te verminderen, en zo de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen genomen om deze panelen er ook visueel goed uit te laten zien.

Dit jaar nog zullen de panelen ook bij de tunnelbak worden geplaatst. Maar bij de lokale VVD en CDA zijn signalen binnengekomen vanuit omwonenden die twijfelen over het effect van de schermen. Omwonenden twijfelen over hoeveel geluid de panelen daadwerkelijk tegen houden. De partijen willen daarom van het college weten hoe zij terugkijken op de plaatsing van de panelen en het effect hiervan. “Hoeveel decibel moeten de panelen tegen houden? En in hoeverre is dit daadwerkelijk het geval?” De partijen willen ook weten wat het verwachtte effect is van de panelen die dit jaar geplaatst worden bij de tunnelbak, en of er kans is dat er in de toekomst nog meer panelen bijgeplaatst moeten gaan worden.