Ruim 30.000 snelheidsboetes uitgeschreven in Breda in 2021, maar Tilburg had er 100.000 meer

BREDA - Er zijn in 2021 ruim 30.000 boetes voor snelheidsovertredingen uitgeschreven in Breda. Dat is ruim meer dan in 2020, maar Breda is zeker geen koploper in de provincie. In Tilburg ging het namelijk om ruim 130.000 boetes.

In 2021 werden zo’n 807.000 snelheidsboetes uitgeschreven in Noord-Brabant. Verkeersdeelnemers werden het vaakst beboet in Tilburg, gevolgd door Roosendaal, Eindhoven, Helmond en Den Bosch. Deze vijf gemeenten samen waren vorig jaar zelfs goed voor ruim de helft van alle Brabantse snelheidsboetes. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In Tilburg werden vorig jaar bijna 134.000 snelheidsboetes uitgedeeld, wat neerkomt op zo’n 367 prenten per dag. Ook in Roosendaal (afgerond 105.000), Eindhoven (73.000), Helmond (58.000) en Den Bosch (51.000) overschreden weggebruikers vaak de maximale snelheid. Breda is dus niet terug te vinden in de top 5. In Breda werden in 2021 30.526 snelheidsovertredingen geregistreerd. In Geertruidenberg werden juist de minste snelheidsboetes van Noord-Brabant uitgeschreven: hier kregen vorig jaar 72 verkeersdeelnemers een boete voor te snel rijden.

Gemiddeld reden Bredanaars bij een snelheidsovertreding 8,5 kilometer per uur te hard. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van Noord-Brabant, dat op 8,0 kilometer per uur ligt.

Bron: Overzicht verkeersboetes Independer