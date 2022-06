Bredanaars kunnen weer Hollandse Nieuwe eten: De verkoop is gestart

BREDA - Vandaag is de start van de verkoop van de Hollandse Nieuwe Haring. Onder andere op de markt van winkelcentrum Heksenwiel was de nieuwe haring vanochtend al erg in trek.

Trots poseren Karel en Jolanda van De Ruijters vis vanochtend met de Nieuwe Haring. De Hollandse Nieuwe mag sinds vandaag, 15 juni, weer door heel het land verkocht worden. Jolanda en Karel staan met hun viskraam op de markt van winkelcentrum Heksenwiel, waar de eerste nieuwe haringen erg in trek zijn. Ze zijn erg vettig dit jaar, namelijk 20 procent. “Vetter moeten ze niet worden”, laat visboer Karel weten. “Anders vallen ze van hun staartje.”

Nieuwe Haring

De officiële aftrap van het haringseizoen gebeurt traditiegetrouw met de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Dat eerste vaatje bracht gisteren het recordbedrag van 113.500 euro op. Dat geld gaat naar het goede doel Ambulance Wens. Ambulance Wens zou eigenlijk al in 2020 het goede doel zijn waar het geld van de veiling heen zou gaan, maar in 2020 en 2021 ging de veiling door de coronacrisis niet door.

De koper van het eerste vaatje is de Vereniging van Nederlandse Visspecialiteiten. “Als vereniging is besloten om in het kader van ons 40-jarig bestaan, en om onze branche een boost te geven in de communicatie naar onze consumenten, een gooi te doen naar het binnenhalen van dit eerste vaatje. En wij zijn erg blij, dat wij met de hulp van een aantal trouwe partners in de branche, in staat zijn geweest om dit vaatje te bemachtigen”, laat de VNV weten.