Hittegolf Festival doet zijn naam eer aan: Tweede editie bij meer dan 30 graden

TETERINGEN - Aanstaande zaterdag vindt de tweede editie van het Hittegolf Festival in Teteringen plaats. En die editie zal zijn naam eer aan doen. Het wordt zaterdag namelijk tropisch warm, met temperaturen ruim boven de 30 graden.

De tweede editie van het Hittegolf Festival staat voor de deur. Op het Willem Alexanderplein zal zaterdag 18 juni een groot feest plaatsvinden, dat zijn naam eer aan zal doen. Want op de dag van Hittegolf Festival, wordt het ruim 30 graden. De feestvierders moeten dus rekening houden felle zon en hoge temperaturen.

Het Hittegolf Festival vond in 2019 voor de eerste keer plaats. Door corona, konden edities in 2020 en 2021 niet doorgaan. Daarom is de editie van 2022 de tweede editie. Het festival begint zaterdag om 18.00 uur. Om 18.30 staat Raymon Hermans op het podium, gevolgd door 2 brothers on the 4th floor, mosterd na de maaltijd en crazy summer boys. ook staan legends, funkerman en Sjaak in de line-up.

Kaarten kopen voor Hittegolf Festival is niet meer mogelijk. Het festival is volledig uitverkocht.