Geen dikke jassen en geen buitenpodia: Klûntocht maakt zich op voor bijzondere zomereditie

BREDA - Aanstaande zondag is het zo ver. Dan kan de Bredase Klûntocht eindelijk weer doorgaan. En het wordt niet alleen een editie zonder dikke jassen, het wordt ook een editie zonder buitenpodia. Een unieke situatie, geeft ook woordvoerder Anouk Bakkers meteen toe. “Maar we zien gelukkig weer veel enthousiasme bij Bredanaars om mee te doen, dus we kijken er enorm naar uit.”

Voor veel Bredanaars is klûnen vaste prik. Drie weken voor carnaval staan er steevast zesduizend feestvierders met een stempelkaart om hun nek in de binnenstad. Om aan zo’n kaart te komen, moet je normaal gesproken tijdens de voorverkoop in een lange rij staan. Maar dat is deze zomereditie niet het geval. Na de eerste verkoopdag was 1/3e van de kaarten verkocht. Vanavond en morgen zijn er opnieuw kaarten te koop, en de kans is groot dat Bredanaars ook op de dag zelf nog stempelkaarten kunnen aanschaffen.

“We vinden het zelf wel logisch dat de verkoop niet zo hard gaat als normaal. Voor mensen is klûnen drie weken voor carnaval echt vaste prik. Nu is het ineens in de zomer, dus staat het bij mensen niet al omcirkeld in de agenda. En het is natuurlijk ook gewoon het festivalseizoen, én vaderdag”, legt Bakkers uit. Maar dat het gezellig druk wordt in de binnenstad, daar twijfelt ze zeker niet aan. “We zijn ervan overtuigd dat het echt een heel gezellig feest wordt, en we hopen de 6000 stempelkaarten gewoon weer te verkopen. Het mooie is dat deze situatie ook weer een kans biedt aan mensen die niet zo ver vooruit plannen. Iedereen die het leuk lijkt om eens mee te doen aan de klûntocht, kan nog een kaart aanschaffen!”

Cafés

Net zoals tijdens carnaval, zal het klûnfeest gefocust zijn op de cafés. Er zijn dit jaar géén buitenpodia. De reden daarvoor is een foutje bij het aanvragen van de vergunning. “Toen we daarachter kwamen, baalden we wel even enorm. Maar het was echt onze eigen fout. We hadden zaken over het hoofd gezien, waardoor het niet veilig georganiseerd zou kunnen worden met buitenpodia. We zijn super blij dat de gemeente en de cafés met ons mee hebben gedacht, en dat we de klûntocht op deze alternatieve manier toch door kunnen laten gaan. Want de klûntocht wéér annuleren, dat wilden wij natuurlijk echt niet. En de gemeente en de cafés wilden dat gelukkig ook niet.” Het openingsoptreden van Jan Biggel, bekend van zijn hit ‘ons moeder zeej nog’, vindt plaats bij Holy Moly. Het optreden van Tommy Lips is verplaatst naar Heeren van Breda.

Grote Kerk

Er zijn dit jaar 27 stempelposten bij onder andere de Bruine Pij, het Tapperijke, Venise bar, Old Dutch, Het Zwarte Schaap, Holy Moly en de Bommel. En ook in de Grote Kerk kunnen klûners een stempel halen. “De Grote Kerk heeft tijdens het klûnen echt een centrale rol”, legt Bakkers uit. “Bij het orgel komt een grote bank te staan waar 12 mensen op passen. Daar maken we alle groepsfoto’s, en op basis van die foto’s kiezen we de winnende groep. Ook kunnen de klûners er een stempel halen, en kunnen de deelnemers er aan het einde van de dag hun klûnkruisje ophalen.”

De opbrengsten van de verkoop van de stempelkaarten gaat naar de Grote Kerk. “We hopen dan ook dat we alle stempelkaarten verkopen. Zo wordt het een gezellig feestje, én kunnen we een mooi bedrag doneren aan de Grote Kerk!’

Zomers klûnen

De klûntocht stond eerder gepland in onder andere oktober 2021 en februari 2022, maar beide edities konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom koos de organisatie voor een zomerse editie, en vindt het klûnen nu plaats op 17 juni. Kaarten zijn woensdagavond te koop vanaf 19.30 uur bij café Bruxelles, en een dag later bij Heeren van Breda. Als de kaarten dan niet uitverkopen, is het ook mogelijk om op de dag zelf nog een stempelkaart aan te schaffen.