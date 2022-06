Bredanaars kunnen gratis naar het Stedelijk Museum Breda tijdens open dag

BREDA - Het Stedelijk Museum Breda is zondag 26 juni gratis te bezoeken. Speciaal voor de open dag is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Dat varieert van sneldichtkunst tot een muzikale ontmoeting en rondleidingen door kinderen.

Tijdens de open dag kruipen kinderen in de huid van de supposten en vertellen op eigen wijze over hun favoriete kunstwerk. Leerlingen uit het Bredase middelbaar onderwijs leiden rond door hun eigen tentoonstelling ‘Na regen komt zonneschijn’ waarvoor zij van A tot Z alle handelingen verrichtten die komen kijken bij het neerzetten van een expositie.

Gesproken woord

Spoken word is er in de tentoonstellingszaal Vanwege Vincent – De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie, hier wordt voorgedragen uit de brieven van Vincent van Gogh. In deze zelfde ruimte trakteren woordkunstenaars je op een persoonlijk gedicht of nog leuker: laat hen dichten voor iemand die een bijzonder gedicht verdient.

Muziek

In de tentoonstelling Marenne Welten – House of Men voert celliste Jacqueline Hamelink (Sounding Bodies) een muzikaal gesprek tussen cello en schilderkunst. De geschiedenis van de oude mannen die ooit het museum bevolkten wordt langzaam weer tot leven gewekt.

In het museumcafé brengt de Tielman Brothers Tribute Band een muzikaal eerbetoon aan de broers Reggy, Ponthon, Andy en Loulou Tielman, die in maart 1959 vanuit Indonesië voet op Nederlandse bodem zetten. ‘De Tielman Brothers, die naam moet absoluut met hoofdletters worden geschreven in de Nederlandse popgeschiedenis’, zei muziekkenner Leo Blokhuis. Daarom deze middag een shout out naar de bekendste Indo-Rockband van Nederland.