Met de glasvezelbus leren Bredase kinderen alles over hoe internet werkt

BREDA - Basisschool De Weerijs in Breda kreeg dinsdag bezoek van de Glasvezelbus. In deze mobiele escape experience leren leerlingen uit de bovenbouw hoe het internet werkt en wat glasvezel is. Het doel is om op een speelse manier hun kennis te verbeteren op het gebied van techniek en wetenschap. De Glasvezelbus is een initiatief van KPN Netwerk en rijdt nog tot juli van dit jaar door heel Nederland.

Weinig landen zijn zo goed verbonden als Nederland. Vrijwel iedereen heeft toegang tot het internet en elke dag verbruiken we meer en meer gigabytes. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Door middel van een escape experience leert KPN Netwerk kinderen hoeveel werk er achter de schermen wordt verricht om het internet aan de praat te houden. En waarom het in een digitale samenleving steeds belangrijker wordt om goed verbonden te blijven.

Escape experience

KPN Netwerk bouwde de escape experience in 2 bussen die een toer maken langs basisscholen in heel Nederland. Tijdens de interactieve ervaring neemt het fictieve karakter Switchy leerlingen van groep 6 tot en met groep 8 aan de hand. Hij heeft een probleem: het internet is stuk. De kinderen worden gevraagd codes te kraken, kabels te trekken en andere puzzels op te lossen om het internet te repareren.

Een 9 als rapportcijfer

De Glasvezelbus bezocht inmiddels al 16 scholen sinds de start op 5 april. Meer dan 550 kinderen namen daarbij deel aan de escape experience. Het avontuur van Switchy valt bovendien bij de kinderen in de smaak: de interactieve ervaring wordt gemiddeld met een 9 beoordeeld. “De Glasvezelbus is niet alleen leuk en leerzaam, maar doet ook een beroep op nauwkeurig luisteren, lezen en samenwerken”, aldus leerkracht Nienke Krijnen.