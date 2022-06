Bezuiniging van 5,5 miljoen euro op ambtenaren Breda van de baan

BREDA - Breda zou 5,5 miljoen euro gaan bezuinigen op het ambtelijk apparaat, maar die bezuiniging in van de baan. In een reactie op vragen die Breda Belist stelde over het effect van die bezuinigingen op de Bredase ambtenaren, laat het college weten dat mede vanwege een financiële meevaller de forse bezuiniging op ambtenaren niet meer nodig is.

Er was in Breda sprake van een structureel tekort van 5,5 miljoen euro op de financiering van de organisatie. Om die balans te herstellen, hing de ambtenaren een bezuiniging van maar liefst 5,5 miljoen euro boven het hoofd.

De lokale partij Breda Beslist maakte zich zorgen over het effect van die bezuiniging op de ambtenaren, en stelde daarom vragen aan het college. En daaruit blijkt nu dat de bezuiniging van de baan is. De helft van het tekort is inmiddels structureel door de afdelingen zelf opgelost, laat het college weten. “De andere helft hebben we kunnen oplossen, omdat vanaf 2023 een bijzondere pensioenpremie vervalt. Die meevaller gebruiken we om niet verder op de organisatie te hoeven bezuinigen. Het bedrag wat eerder genoemd werd is dus opgelost en er ligt dus geen bezuiniging meer op organisatie.”