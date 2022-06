OBS de Toermalijn in finale KNVB-schoolvoetbaltoernooi: ‘We hebben er alle vertrouwen in’

BAVEL - Basisschool de Toermalijn uit Bavel staat in de finale van het KNVB-schoolvoetbal. De ploeg wist zich onlangs, na het winnen van de districtskampioenschappen in Sint-Michielsgestel, te plaatsen voor de finale in Zeist. Een prestatie die gepaard gaat met veel trots.

Het KNVB-schoolvoetbaltoernooi wordt jaarlijks georganiseerd en biedt alle kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 de kans om hun basisschool te vertegenwoordigen als voetbalclub. Het toernooi bestaat uit vier rondes: de lokale kampioenschappen, de regiokampioenschappen, de districtskampioenschappen en de landelijke finales in Zeist. Het is obs de Toermalijn gelukt om deze finale te behalen. Hierin zullen ze het opnemen tegen zeven andere basisscholen.

Plezier maken

Elk team wordt begeleid door één of meerdere coaches. Voor obs de Toermalijn zijn dit Thijs Pronk en Richard Wimmer. Het team werd pas vrij recent opgebouwd uit spelers van de plaatselijke V.V. Bavel, waaronder de zoons van beide coaches: Job en Maxiem. Daarnaast speelt een van de spelers sinds kort in de jeugd van NAC Breda.

Het team behaalde direct mooie presentaties, zo ook de landelijke finale van het KNVB-schoolvoetbal. “Dit is gewoon mooi om mee te maken,” vertelt coach Thijs Pronk. “Het is iets wat die jongens, maar ook wij als coaches nooit meer gaan vergeten. Wij hebben er alle vertrouwen in, maar gaan vooral plezier maken tijdens de finale.”

Van lokale finale naar landelijke finale

Het avontuur begon allemaal met het bereiken van de finale van het Bredase KNVB-schoolvoetbaltoernooi. Bij winst werd een plaats op de regiokampioenschappen in Tilburg afgedwongen. Omdat de finale van het schoolvoetbaltoernooi later plaatsvond dan de regiokampioenschappen, werd er via loting bepaald dat de Toermalijn de Bredase afvaardiging werd in Tilburg. Ze wonnen het regiokampioenschap uiteindelijk na een bloedstollende penaltyserie in de finale. De koek bleek nog niet op, want een paar weken later werd na drie overwinningen en een gelijkspel ook het districtskampioenschap gewonnen in Sint-Michielsgestel. Zo werd er een plek bemachtigd voor de grote finale in Zeist.

Coach Thijs Pronk kijkt met veel trots naar de jongens. “Je ziet gewoon dat het plezier er bij die jongens vanaf spat. In de lagere groepen wordt er op school met bewondering naar die jongens gekeken. Ze worden er zelfs in de Albert Heijn op aangesproken. Dat soort dingen maken het speciaal.”

Aanstaande vrijdag (17 juni) is de finale in Zeist.