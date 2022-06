Weerbericht Breda: ‘Tropisch warme dagen, zaterdag 34 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 17 juni en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven Centraal-Europa zorgt voor rustig weer en ook voor de geleidelijke aanvoer van hete lucht. De eerste tropische dagen van het jaar zitten er aan te komen. Een koufront dat morgen boven de Noordzee ligt, zal in de nacht naar zondag of zondag overdag voor verkoeling zorgen. Of dit front erg actief is, is niet zeker. Een lokale bui is mogelijk.



Verwachting voor vrijdag 17 juni 2022

Het wordt heet vanmiddag. De temperaturen waren om 12 uur al opgelopen naar 26 tot 27 graden. Later vanmiddag wordt het tropisch warm met 30 tot 31 graden. De zon heeft volledig vrij spel aan een strakblauwe lucht. Verbranding van je huid is snel gebeurd onder deze omstandigheden. De zuidenwind is zwak met 2 Beaufort gemiddeld. De nacht naar zaterdag verloopt ook tropisch. De minimumtemperaturen komen vooral in de steden niet onder de 20 graden!



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 18 juni 2022

De extreme hitte komt niet toevallig uit de lucht vallen. Al een paar dagen is het in Spanje rond de 45 graden en in Frankrijk in het noorden tot 40 graden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de 40 graden grens later dit zomerseizoen opnieuw gehaald en/of gepasseerd gaat worden in Nederland. Voor zaterdag blijft de hitte beperkt tot 33 of 34 graden. Opnieuw kan de zon voluit schijnen bij een zwak zuidoostenwindje.



Zondag 19 juni 2022

In de nacht naar zondag of zondag overdag passeert een koufront. Achter dit front is het gevoelig frisser. Het is alleen erg onzeker of op dit front nog wel activiteit zal zitten. Voorlopig gaan we er van uit dat er lokaal een regen- of onweersbui kan vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Afhankelijk van het tijdstip van de doorkomst van het front en de hoeveelheid zon zullen de maxima schommelen tussen 22 en 27 graden. Hoe verder naar het oosten in de provincie hoe hoger de temperaturen. De wind waait met gemiddeld 3 Beaufort, matig uit het noorden.



Maandag 20 juni 2022

De maandag wordt helemaal geen slechte dag. Aangenaam weer met zon afgewisseld door stapelwolken en droog. De wind waait uit het noordwesten bij prettige temperaturen van 21 tot 22 graden.



Zo was het weer donderdag 16 juni 2022

Maximumtemperatuur: 26,6 graden

Minimumtemperatuur: 12,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 17 juni 2022 om 12:00 uur