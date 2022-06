KNMI: Zaterdag code geel in Noord-Brabant vanwege hitte

BREDA - Het KNMI heeft voor morgen code geel afgekondigd voor Noord-Brabant en Limburg. Dit vanwege de verwachtte hitte.

“Morgen kan in het zuidoosten van het land de temperatuur lokaal oplopen tot boven de 35 graden Celsius”, laat het KNMI weten. “Hiervoor is een hittewaarschuwing van kracht voor de provincies Noord-Brabant en Limburg.” Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door de hitte, aldus het KNMI.

Extreme hitte

De extreme hitte komt niet toevallig uit de lucht vallen, legt de Bredase weerman Nico Koevoets uit. “Al een paar dagen is het in Spanje rond de 45 graden en in Frankrijk in het noorden tot 40 graden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de 40 graden grens later dit zomerseizoen opnieuw gehaald en/of gepasseerd gaat worden in Nederland. Voor zaterdag blijft de hitte waarschijnlijk ‘beperkt’ tot 33 of 34 graden. De zon kan voluit schijnen.”