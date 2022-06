SP: ‘Compenseer ook studenten in hun energiekosten’

BREDA – De SP Breda wil dat ook studenten een compensatie krijgen voor de hoge energieprijzen. Olaf van den Brugge van SP Breda wil verandering zien na de uitzending van Nieuwsuur over de energietoeslag.

De huidige reden om studenten uit te sluiten voor de energietoeslag is dat zij ‘te divers’ zouden wonen. Volgens juristen is deze reden onjuist en ongegrond. Van den Brugge sluit daarbij aan. “Studenten wonen niet anders dan niet-studenten. Alle woonvormen die door studenten worden gebruikt – bij ouders, zelfstandig of op kamers – worden ook door niet studenten gebruikt.”

Van den Brugge wil graag dat het college gaat kijken wat ze voor de studenten kunnen betekenen. “Aangezien uitwonende studenten ook gewoon kunnen rekenen op hogere energiekosten, vindt de SP het niet meer dan logisch dat juist deze groep ook gecompenseerd wordt daarvoor.” Uit onderzoek blijkt namelijk dat studenten op extra energiekosten kunnen rekenen, gemiddeld tussen de vijftig en tachtig euro.

Aanvragen

SP Breda wil dat het college ook kijkt naar de overige inwoners die al wel toeslag kunnen aanvragen. Uit onderzoek van de NOS blijkt namelijk dat lang niet iedereen de toeslag aanvraagt. Van den Brugge wil graag dat mensen herinnerd worden aan de aanvraag en dat er ook achteraf gecommuniceerd moet worden over de staat van de aanvraag. “Snapt het college dat voor iemand die wel of niet €800,- kan ontvangen onduidelijkheid heel vervelend is?” vraagt hij zich af. Tevens moet er ook meer vaart gemaakt worden met het uitkeren van de energietoeslag.