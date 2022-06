Bavel Anno keerde na twee jaar terug en was groot succes

BAVEL – Na twee jaar afwezigheid keerde dit weekend Bavel Anno weer terug naar het dorp. Ook vandaag genoten mensen nog van de activiteiten.

Twee jaar lang moest de organisatie van Bavel Anno de opbouw staken. Hierdoor zijn er zelfs nieuwe bestuursleden die nog geen Bavel Anno hebben meegemaakt, gaf voorzitter Dick van Elderen al aan. De indeling van deze editie van Bavel Anno was min of meer hetzelfde als voorgaande jaren.

Zo was vrijdagavond een feestavond die om 21:00 uur begon met een aantal bekende Bavelse artiesten. Op zaterdag was er zoals gebruikelijk om 13:00 uur de kindermiddag voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Na de kindermiddag rond 19.00 uur ging de Verenigingen Avond van start gaan. Ten slotte was er nog een feestavond waarbij coverband jeWelste de avond muzikaal afsloot.

Braderie

Vandaag werd het centrum van Bavel afgezet vanwege de braderie, die om 11.00 uur begon. Voorafgaand aan de braderie viond er nog een seniorenochtend plaats. ook was er vanaf 10.00 uur een orkest en een optreden van ‘de Ouwe Lullenband’. De aansluitende braderie zal onder andere langs het Kerkplein en het Jac van Gilsplein lopen.

Tijdens de braderie is er ook op elk plein een podium met optredens. Elk podium heeft een verschillend thema met verschillende optredens. Zo treedt er bijvoorbeeld een koor op bij het Jac van Gilsplein en komt er een dj draaien op het Kerkplein.

Op het evenemententerrein aan het einde van de Lange Vore zullen de hele middag bandjes optreden. Op het programma staat alleen nog een toegift van de Nederpop coverband Van Eigen Bodem. Zij zullen Bavel Anno vanaf 18.30 uur feestelijk afsluiten.