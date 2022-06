Zomereditie Klûntocht: Net anders, maar even gezellig

BREDA - De Bredase Klûntocht keerde vandaag eindelijk weer terug. En het was niet alleen een zomereditie zonder dikke jassen, het was ook een editie zonder buitenpodia.

Voor veel Bredanaars is klûnen vaste prik. Drie weken voor carnaval staan er steevast zesduizend feestvierders met een stempelkaart om hun nek in de binnenstad. Dit jaar is het vanwege een zomereditie van de klûntocht net wat anders, maar zeker niet minder gezellig!

Cafés



Net zoals tijdens carnaval is klûnfeest gefocust op de cafés. Er zijn dit jaar géén buitenpodia. De reden daarvoor is een foutje bij het aanvragen van de vergunning. “Toen we daarachter kwamen, baalden we wel even enorm’’ geeft woordvoerder Anouk Bakkers aan. ‘’Maar het was echt onze eigen fout. We hadden zaken over het hoofd gezien, waardoor het niet veilig georganiseerd zou kunnen worden met buitenpodia. We zijn super blij dat de gemeente en de cafés met ons mee hebben gedacht, en dat we de klûntocht op deze alternatieve manier toch door kunnen laten gaan.’’

Het openingsoptreden van Jan Biggel, bekend van zijn hit ‘ons moeder zeej nog’, vond plaats bij Holy Moly.

Grote Kerk



Er zijn dit jaar 27 stempelposten bij onder andere de Bruine Pij, het Tapperijke, Venise bar, Old Dutch, Het Zwarte Schaap, Holy Moly en de Bommel. En ook in de Grote Kerk kunnen klûners een stempel halen.

“De Grote Kerk heeft tijdens het klûnen echt een centrale rol”, legt Bakkers uit. “Bij het orgel komt een grote bank te staan waar 12 mensen op passen. Daar maken we alle groepsfoto’s, en op basis van die foto’s kiezen we de winnende groep. Ook kunnen de klûners er een stempel halen, en kunnen de deelnemers er aan het einde van de dag hun klûnkruisje ophalen.”

De opbrengsten van de verkoop van de stempelkaarten gaat naar de Grote Kerk.

Zomers klûnen



De klûntocht stond eerder gepland in onder andere oktober 2021 en februari 2022, maar beide edities konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom koos de organisatie voor een zomerse editie, en vindt het klûnen vandaag plaats.