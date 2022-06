Basisschool Effen heeft sinds vandaag een nieuwe naam: ‘Dit sluit aan bij onze nieuwe onderwijsvorm’

EFFEN - Op de warme vrijdagmiddag heeft Kbs Effen bekend gemaakt dat het verder gaat onder een nieuwe naam: Kindcentrum de Avonturier. En die naamsverandering staat niet op zichzelf. De school kiest voor de nieuwe naam vanwege het nieuwe educatieve concept waarmee zij gestart zijn: FONK. Dat concept combineert onderwijs met de natuur.



In een hete zon tussen talloze bomen en moestuintjes verzamelden vele bestuursleden, leraren, kinderen en hun ouders zich vandaag op het schoolplein van de dan nog Katholieke Basisschool Effen. Directeur Lieke Gruyters opende daar samen met Marjon Kollau, programmamanager bij FONK, de eerste FONK-school van Nederland. En dat niet alleen. Op de zonnige middag in Effen werd ook de nieuwe naam van de school bekend gemaakt: Kindcentrum de Avonturier. Een naam die perfect aansluit bij de nieuwe onderwijsvorm van de school in Effen.



FONK

Kbs Effen koos voor FONK vanwege de groei die kinderen ervaren door dit onderwijssysteem. FONK is een nieuw, educatief concept dat is ontwikkeld door de organisatie Edux. Deze organisatie stelde na wetenschappelijke onderzoeken vast dat de natuur de vaardigheden versterkt die kinderen later nodig hebben in de maatschappij. Edux-medewerker Marjon Kollau onderschrijft dit. “Doordat we kinderen een groot gedeelte van de tijd spelenderwijs bepaalde activiteiten in de buitenlucht laten doen, garanderen we dat zowel het cognitief vermogen als het sociaal-emotionele vermogen groeit bij een kind. Neem als voorbeeld de moestuintjes hier. Als de kinderen aan het tuinieren zijn leren ze aan de ene kant over de natuur, maar ze ontwikkelen zich ook op sociaal gebied door een bepaalde verantwoordelijkheid op zich te nemen en samen te werken. Er moet uiteindelijk verbinding komen tussen mens en de buitenwereld en die ontstaat het beste in de natuur.”

Trots

?Ondanks dat het een lang proces was om de school een officiële FONK-school te maken, is directeur Lieke Gruyters ontzettend trots dat haar school de eerste is in Nederland die deze onderwijsvorm eigen heeft gemaakt. “Het is een vrij lang proces geweest om een FONK-school te worden. We zijn al langer bezig om het lesprogramma meer van binnen naar buiten te verplaatsen. Nu het zover is, zijn we gewoon ontzettend trots dat we dit in twee jaar gerealiseerd hebben. Voor de kinderen is het een hele fijne omgeving waar ze zich goed en veilig in kunnen ontwikkelen. Dit soort onderwijs gun je ieder kind in Nederland.”