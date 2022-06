Massaal naar het strand op snikhete dag: Galderse Meren afgesloten

BREDA - Het is al vroeg te druk op het strand bij de Galderse Meren. Hierdoor is toegang naar het meer al afgesloten. Via de Whatsapp service van de druktemeter worden alternatieven aangeboden

Al halverwege de ochtend liet de Whatsapp service van de druktemeter weten dat het strand al aardig vol liep. “Goedendag! Het is op dit moment al aardig druk aan de Galderse Meren. Kom gerust langs, maar overweeg een rustige plek. Die zijn er genoeg!” Op huidig moment is het zelfs zo druk dat de toegang is afgesloten. Wie nu nog de druktemeter appt, kan alternatieven krijgen. Zo is volgens de service de Asterdplas nog een optie.

Hitte

Dat het al vroeg druk zou worden aan de Galderse Meren was al voorspeld. De KNMI gaf eerder al code geel af voor vandaag vanwege de tropische temperaturen. De temperatuur kan in Breda oplopen tot een hitte tussen de 30 en 34 graden.