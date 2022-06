Bredanaar opgepakt voor geweldpleging Roosendaal

ROOSENDAAL - Een Bredanaar is gisteravond opgepakt in Roosendaal. Ook heeft een man uit Roosendaal een politieagent gebeten tijdens een arrestatie. De mannen werden gearresteerd voor geweldpleging in het centrum van Roosendaal.

Een 24-jarige man uit Breda en een 26-jarige man uit Roosendaal zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt voor geweldpleging in een café in het centrum van Roosendaal. De mannen liepen vrijdagavond het café binnen maar hier was een besloten feest gaande. De uitbater van de tent verzocht de mannen om het pand te verlaten en dit weigerden zij. Aanwezige gasten wilden helpen het tweetal te verwijderen. Hierbij ontstond een grote vechtpartij waarbij er onder andere met tafels en stoelen is gegooid. Vervolgens is de politie gebeld.

Arrestatie

Bij aankomst van de agenten bleek een beveiliger met een riem geslagen te zijn en een vrouw was lichtgewond door een tafel die omvergegooid was. De agenten namen de twee aanstichters mee naar het politiecellencomplex. Toen de Roosendaler in de arrestantenbus werd gezet, beet hij in de hand van één van de agenten. Deze had een handschoen aan en raakte daardoor niet gewond. De Roosendaler bedreigde vervolgens verschillende agenten met de dood en weigerde enige vorm van medewerking bij onder andere een blaastest.

Filmmateriaal

Het tweetal wordt vandaag in de gelegenheid gesteld om een verklaring af te nemen. Door de bezoekers van het feest is beeldmateriaal gemaakt tijdens het incident. Al die beelden worden verzameld en door de politie meegenomen in het onderzoek. De betrokken slachtoffers die letsel opliepen als gevolg van de vechtpartij doen aangifte. Ook de uitbater van het café zal aangifte doen.