Grote tak afgebroken op kruispunt Claudius Prinsenlaan met de Verlende Poolseweg.

Een grote tak is afgelopen nacht door de harde wind afgebroken. Dit gebeurde op het kruispunt Claudius Prinsenlaan met de Verlende Poolseweg. De tak hing nog net vast boven het fietspad.

Een mederwerker van de Gemeente Breda was ter plaatse maar had hulp nodig van de brandweer om bij de tak te komen. Met de hoogwerker van de brandweer was de klus snel geklaard en kon het fietspad weer vrij worden gegeven.