Meerdere boetes voor filmende voorbijgangers bij fataal ongeval Backer en Ruebweg

BREDA - Op de Backer en Ruebweg vond zaterdagmiddag een fataal ongeval plaats tussen een automobilist en een motorrijder. Daarvan zijn vervolgens beelden op sociale media geplaatst, meldt de politie. Meerdere bestuurders die al rijdend foto’s en filmpjes maakten van het ongeval, hebben een boete gekregen.

Op de Backer en Ruebweg heeft op zaterdagmiddag een fataal ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder en een automobilist botsten op elkaar, waarbij de motorrijder zwaargewond raakte. De man, een 51-jarige man uit Oosterhout, overleed aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto, een 23-jarige man uit Breda, is aangehouden al verdachte.

De politie laat weten dat er na het ongeval foto’s en video’s van de plaats van het ongeval op sociale media zijn geplaatst. “Bizar en bovenal respectloos”, noemt de politie het. “Bedenk je even hoe je dat zou vinden wanneer het een familielid of vriend van jou betreft.” De politie benadrukt dat de beelden sowieso nooit gemaakt hadden mogen worden. “Je mobiele telefoon tevoorschijn halen om eens incident of ongeval te filmen is niet stoer, niet leuk, niet interessant en niet slim. Doe het gewoon niet!” Bestuurders die tijdens het rijden foto’s en filmpjes maakten, zijn door de politie bekeurd. “Zij kunnen nog post verwachten van het CJIB.”